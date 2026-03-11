EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Saint-Gobain-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Saint-Gobain-Aktie Investoren gebracht.

Am 11.03.2016 wurde das Saint-Gobain-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Saint-Gobain-Aktie betrug an diesem Tag 37,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Saint-Gobain-Papier investiert hätte, befänden sich nun 26,389 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.03.2026 auf 74,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 955,93 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 95,59 Prozent.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich jüngst auf 36,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

