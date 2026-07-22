EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Saint-Gobain-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Saint-Gobain-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Saint-Gobain-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Saint-Gobain-Papier bei 57,92 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 172,652 Saint-Gobain-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 21.07.2026 auf 73,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 769,34 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +27,69 Prozent.

Jüngst verzeichnete Saint-Gobain eine Marktkapitalisierung von 36,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at