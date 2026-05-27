EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Saint-Gobain eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Saint-Gobain-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Saint-Gobain-Anteile an diesem Tag 54,60 EUR wert. Bei einem Saint-Gobain-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,832 Saint-Gobain-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 140,29 EUR, da sich der Wert einer Saint-Gobain-Aktie am 26.05.2026 auf 76,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,29 Prozent vermehrt.

Saint-Gobain wurde am Markt mit 38,18 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at