WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

Frühes Investment 18.02.2026 10:04:02

EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Saint-Gobain-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Saint-Gobain-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 98,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, befänden sich nun 10,204 Saint-Gobain-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 911,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 89,30 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 8,88 Prozent.

Saint-Gobain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

17.02.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
05.02.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 87,36 -0,05% Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

