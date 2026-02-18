EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Saint-Gobain-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Saint-Gobain-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 98,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, befänden sich nun 10,204 Saint-Gobain-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 911,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 89,30 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 8,88 Prozent.

Saint-Gobain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at