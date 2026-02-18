Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Frühes Investment
|
18.02.2026 10:04:02
EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Saint-Gobain-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 98,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, befänden sich nun 10,204 Saint-Gobain-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 911,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 89,30 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 8,88 Prozent.
Saint-Gobain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,88 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|17.02.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|87,36
|-0,05%
