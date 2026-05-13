EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Saint-Gobain-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Saint-Gobain-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 102,10 EUR. Bei einem Saint-Gobain-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,794 Saint-Gobain-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 76,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 744,96 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 25,50 Prozent.

Alle Saint-Gobain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at