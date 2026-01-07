EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Saint-Gobain von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Saint-Gobain-Aktien gewesen.

Am 07.01.2021 wurden Saint-Gobain-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 42,48 EUR. Bei einem Saint-Gobain-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,540 Saint-Gobain-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 960,92 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Papiers am 06.01.2026 auf 83,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 96,09 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Saint-Gobain betrug jüngst 41,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at