Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Lukrative Saint-Gobain-Anlage?
|
07.01.2026 10:03:58
EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Saint-Gobain von vor 5 Jahren verdient
Am 07.01.2021 wurden Saint-Gobain-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 42,48 EUR. Bei einem Saint-Gobain-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,540 Saint-Gobain-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 960,92 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Papiers am 06.01.2026 auf 83,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 96,09 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Saint-Gobain betrug jüngst 41,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|13:24
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.12.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:24
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.12.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:24
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|10:45
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|82,72
|-1,22%