Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Saint-Gobain-Performance
|
19.08.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Saint-Gobain von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Saint-Gobain-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Saint-Gobain-Aktie an diesem Tag 62,08 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Saint-Gobain-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,611 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (79,74 EUR), wäre die Investition nun 128,45 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28,45 Prozent.
Am Markt war Saint-Gobain jüngst 39,74 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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