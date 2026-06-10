Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Rentables Saint-Gobain-Investment?
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10.06.2026 10:04:15
EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr bedeutet
Die Saint-Gobain-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Saint-Gobain-Anteile an diesem Tag bei 99,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 100,705 Saint-Gobain-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Saint-Gobain-Papiers auf 75,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 599,19 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 7 599,19 EUR, was einer negativen Performance von 24,01 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Saint-Gobain einen Börsenwert von 36,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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