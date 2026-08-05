Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Lohnende Saint-Gobain-Investition?
|
05.08.2026 10:03:52
EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor einem Jahr bedeutet
Das Saint-Gobain-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Saint-Gobain-Anteile an diesem Tag bei 92,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,776 Saint-Gobain-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 915,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 84,92 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,49 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Saint-Gobain eine Börsenbewertung in Höhe von 40,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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