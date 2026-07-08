Saint-Gobain Aktie

Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 08.07.2026 10:03:40

EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Saint-Gobain-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Saint-Gobain-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die Saint-Gobain-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 98,56 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,015 Saint-Gobain-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 07.07.2026 79,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 78,48 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 20,37 Prozent.

Saint-Gobain war somit zuletzt am Markt 39,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

mehr Nachrichten

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

mehr Analysen
07.07.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
02.07.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
01.07.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
30.06.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 75,34 -3,88% Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen