Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Investmentbeispiel
|
08.07.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Saint-Gobain-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Saint-Gobain-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 98,56 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,015 Saint-Gobain-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 07.07.2026 79,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 78,48 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 20,37 Prozent.
Saint-Gobain war somit zuletzt am Markt 39,01 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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