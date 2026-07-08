EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Saint-Gobain-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Saint-Gobain-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die Saint-Gobain-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 98,56 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,015 Saint-Gobain-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 07.07.2026 79,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 78,48 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 20,37 Prozent.

Saint-Gobain war somit zuletzt am Markt 39,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at