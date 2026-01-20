Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|
20.01.2026 10:04:06
EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Sanofi vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?
Vor 5 Jahren wurde das Sanofi-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78,92 EUR wert. Bei einem Sanofi-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,267 Sanofi-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sanofi-Aktie auf 78,99 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,09 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 100,09 EUR entspricht einer Performance von +0,09 Prozent.
Am Markt war Sanofi jüngst 97,65 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|16.01.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|29.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
|Sanofi S.A.
|78,10
|-1,74%