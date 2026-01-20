EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Sanofi vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?

Vor 5 Jahren wurde das Sanofi-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78,92 EUR wert. Bei einem Sanofi-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,267 Sanofi-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sanofi-Aktie auf 78,99 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,09 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 100,09 EUR entspricht einer Performance von +0,09 Prozent.

Am Markt war Sanofi jüngst 97,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at