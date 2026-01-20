Sanofi Aktie

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

Rentables Sanofi-Investment? 20.01.2026

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Sanofi vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?

Vor Jahren Sanofi-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Sanofi-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78,92 EUR wert. Bei einem Sanofi-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,267 Sanofi-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sanofi-Aktie auf 78,99 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,09 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 100,09 EUR entspricht einer Performance von +0,09 Prozent.

Am Markt war Sanofi jüngst 97,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

16.01.26 Sanofi Neutral UBS AG
16.01.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
Sanofi S.A. 78,10 -1,74%

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
