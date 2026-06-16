Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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Sanofi-Investmentbeispiel 16.06.2026 10:03:56

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sanofi-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Sanofi-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 64,95 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,540 Sanofi-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 116,31 EUR, da sich der Wert einer Sanofi-Aktie am 15.06.2026 auf 75,54 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,31 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 92,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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09.06.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
04.06.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
05.05.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
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