EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sanofi-Aktie gebracht.

Sanofi-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Sanofi-Papiers betrug an diesem Tag 66,13 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 151,229 Sanofi-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 242,34 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Anteils am 18.05.2026 auf 74,34 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,42 Prozent gesteigert.

Sanofi war somit zuletzt am Markt 88,77 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at