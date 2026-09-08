EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sanofi-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Sanofi-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Sanofi-Papier an diesem Tag 68,20 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Sanofi-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,466 Sanofi-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.09.2026 auf 75,69 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,97 Prozent erhöht.

Sanofi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 90,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at