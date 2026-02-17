Sanofi Aktie

Sanofi-Investmentbeispiel 17.02.2026 10:11:40

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sanofi-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Sanofi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sanofi-Papier an diesem Tag 75,50 EUR wert. Bei einem Sanofi-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,245 Sanofi-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.02.2026 auf 77,37 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 024,80 EUR wert. Damit wäre die Investition um 2,48 Prozent gestiegen.

Sanofi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

