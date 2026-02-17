Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Sanofi-Investmentbeispiel
|
17.02.2026 10:11:40
EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Sanofi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sanofi-Papier an diesem Tag 75,50 EUR wert. Bei einem Sanofi-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,245 Sanofi-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.02.2026 auf 77,37 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 024,80 EUR wert. Damit wäre die Investition um 2,48 Prozent gestiegen.
Sanofi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 93,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
