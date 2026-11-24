Bei einem frühen Investment in Sanofi-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Sanofi-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sanofi-Anteile an diesem Tag 83,67 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Sanofi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 119,514 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 85,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 189,78 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 10 189,78 EUR, was einer positiven Performance von 1,90 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Sanofi belief sich jüngst auf 101,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at