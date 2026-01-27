EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sanofi-Investment gewesen.

Am 27.01.2016 wurde die Sanofi-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 73,95 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Sanofi-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,524 Sanofi-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sanofi-Papiers auf 79,88 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 080,26 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 8,03 Prozent.

Insgesamt war Sanofi zuletzt 95,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at