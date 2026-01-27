EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen

Sanofi Aktie
Am 27.01.2016 wurde die Sanofi-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 73,95 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Sanofi-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,524 Sanofi-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sanofi-Papiers auf 79,88 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 080,26 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 8,03 Prozent.
Insgesamt war Sanofi zuletzt 95,87 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
