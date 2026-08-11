Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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Sanofi-Investition im Blick 11.08.2026 10:04:10

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sanofi-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sanofi-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 68,98 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 144,968 Sanofi-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sanofi-Papiere wären am 10.08.2026 10 949,42 EUR wert, da der Schlussstand 75,53 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 9,49 Prozent gleich.

Sanofi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 89,75 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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07.08.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Sanofi Outperform Bernstein Research
03.08.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Sanofi Neutral UBS AG
31.07.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Sanofi S.A. 76,01 -0,13% Sanofi S.A.

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