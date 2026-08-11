Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Sanofi-Investition im Blick
|
11.08.2026 10:04:10
EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sanofi-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 68,98 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 144,968 Sanofi-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sanofi-Papiere wären am 10.08.2026 10 949,42 EUR wert, da der Schlussstand 75,53 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 9,49 Prozent gleich.
Sanofi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 89,75 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|07.08.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|76,01
|-0,13%
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