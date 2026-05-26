Sanofi Aktie

Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Sanofi-Investition? 26.05.2026 10:03:47

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor einem Jahr verloren

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Sanofi-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Sanofi-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Sanofi-Anteile bei 92,79 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,078 Sanofi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Sanofi-Papiers auf 77,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,48 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 16,52 Prozent verkleinert.

Sanofi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92,28 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sanofi S.A.

mehr Nachrichten