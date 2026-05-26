Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Lohnende Sanofi-Investition?
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26.05.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Sanofi-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Sanofi-Anteile bei 92,79 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,078 Sanofi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Sanofi-Papiers auf 77,46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,48 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 16,52 Prozent verkleinert.
Sanofi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92,28 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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