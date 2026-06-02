Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Lukrative Sanofi-Anlage?
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02.06.2026 10:04:20
EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verloren
Das Sanofi-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sanofi-Papier bei 94,98 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Sanofi-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,529 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.06.2026 780,80 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74,16 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,92 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Sanofi zuletzt 90,51 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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