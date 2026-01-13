Sanofi Aktie

Frühe Anlage 13.01.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren bedeutet

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sanofi-Aktien verlieren können.

Am 13.01.2023 wurden Sanofi-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 91,18 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 109,673 Sanofi-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sanofi-Aktie auf 82,41 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 038,17 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 9,62 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 102,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

