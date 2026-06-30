Sanofi Aktie

Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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Langfristige Investition 30.06.2026 10:03:52

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sanofi-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Sanofi-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Sanofi-Aktie an diesem Tag 98,20 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Sanofi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 101,833 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 75,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 7 688,39 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 23,12 Prozent.

Am Markt war Sanofi jüngst 90,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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