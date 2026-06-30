Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Langfristige Investition
|
30.06.2026 10:03:52
EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Sanofi-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Sanofi-Aktie an diesem Tag 98,20 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Sanofi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 101,833 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 75,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 7 688,39 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 23,12 Prozent.
Am Markt war Sanofi jüngst 90,24 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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