EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sanofi-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Sanofi-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sanofi-Anteile bei 84,46 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sanofi-Aktie investiert, befänden sich nun 118,402 Sanofi-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 094,47 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Anteils am 31.08.2026 auf 76,81 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,06 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Sanofi einen Börsenwert von 92,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at