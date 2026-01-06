Sanofi Aktie

Lukratives Sanofi-Investment? 06.01.2026 10:03:44

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Sanofi-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 06.01.2025 wurde die Sanofi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 94,66 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sanofi-Aktie investiert, befänden sich nun 10,564 Sanofi-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.01.2026 gerechnet (81,19 EUR), wäre das Investment nun 857,70 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 14,23 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Sanofi belief sich zuletzt auf 99,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

06.01.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
29.12.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
23.12.25 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
Sanofi S.A. 82,93 1,75%

Sanofi S.A. 82,93 1,75% Sanofi S.A.

