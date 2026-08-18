Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Sanofi-Performance im Blick
|
18.08.2026 10:03:34
EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht
Sanofi-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Sanofi-Aktie an diesem Tag 85,58 EUR wert. Bei einem Sanofi-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,168 Sanofi-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,58 EUR, da sich der Wert einer Sanofi-Aktie am 17.08.2026 auf 76,66 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 89,58 EUR, was einer negativen Performance von 10,42 Prozent entspricht.
Insgesamt war Sanofi zuletzt 90,00 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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