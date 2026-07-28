EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Sanofi-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Sanofi-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 94,96 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,053 Sanofi-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.07.2026 81,92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77,79 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,08 Prozent verringert.

Alle Sanofi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 91,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at