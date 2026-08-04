EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sanofi-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Sanofi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Sanofi-Aktie an diesem Tag bei 80,98 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sanofi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,349 Sanofi-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Sanofi-Aktie auf 74,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 919,99 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 919,99 EUR, was einer negativen Performance von 8,00 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Sanofi belief sich jüngst auf 89,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at