EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sanofi-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Sanofi-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Sanofi-Anteile betrug an diesem Tag 89,55 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hat, hat nun 11,167 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.03.2026 auf 75,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 846,57 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,34 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 91,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at