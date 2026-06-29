EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 10 Jahren eingebracht

Die Santander-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Santander-Papiers betrug an diesem Tag 3,23 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 309,885 Santander-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 26.06.2026 3 665,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,83 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 3 665,94 EUR, was einer positiven Performance von 266,59 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Santander belief sich jüngst auf 173,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at