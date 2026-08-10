Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Lukrativer Santander-Einstieg?
|
10.08.2026 10:03:54
EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 10.08.2023 wurde das Santander-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,65 EUR. Bei einem Santander-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 274,160 Santander-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 525,15 EUR, da sich der Wert eines Santander-Papiers am 07.08.2026 auf 12,86 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 252,52 Prozent gesteigert.
Santander erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 188,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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