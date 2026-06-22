EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Santander-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Santander-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Santander-Anteile bei 3,29 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,418 Santander-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Santander-Papiere wären am 19.06.2026 359,00 EUR wert, da der Schlussstand 11,80 EUR betrug. Mit einer Performance von +259,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Santander einen Börsenwert von 173,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at