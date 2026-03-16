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Santander Aktie

Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

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Lukrative Santander-Investition? 16.03.2026 10:04:12

EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santander-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Santander-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Santander-Anteile bei 6,21 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 160,927 Santander-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2026 gerechnet (9,54 EUR), wäre die Investition nun 1 534,60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,46 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Santander einen Börsenwert von 139,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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