EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Santander-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Santander-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,18 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Santander-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 314,911 Santander-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 15.05.2026 3 206,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,18 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 220,64 Prozent angewachsen.

Santander markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 149,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at