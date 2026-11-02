Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Rentabler Santander-Einstieg?
|
02.11.2026 10:03:52
EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 02.11.2023 wurden Santander-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Santander-Aktie an diesem Tag 3,59 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 278,940 Santander-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 2 822,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,12 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 182,23 Prozent angezogen.
Santander wurde jüngst mit einem Börsenwert von 147,17 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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