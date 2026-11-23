Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Santander gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Santander-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Santander-Papier letztlich bei 8,81 EUR. Bei einem Santander-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 113,572 Santander-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Santander-Aktie auf 10,32 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 172,06 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 17,21 Prozent.

Santander war somit zuletzt am Markt 148,55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at