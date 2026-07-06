EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santander-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Santander-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 7,13 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 402,721 Santander-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Santander-Aktie auf 12,42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 418,99 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 74,19 Prozent.

Der Börsenwert von Santander belief sich zuletzt auf 182,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at