Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Santander-Investmentbeispiel
|
20.07.2026 10:04:24
EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Santander-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,95 EUR. Bei einem Santander-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 338,467 Santander-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.07.2026 auf 11,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 998,65 EUR wert. Mit einer Performance von +299,86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Santander eine Börsenbewertung in Höhe von 173,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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