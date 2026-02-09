Santander Aktie

09.02.2026

EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Santander-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Santander-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,14 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Santander-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 186,875 Santander-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.02.2026 auf 10,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 972,09 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 239,72 Prozent gesteigert.

Santander war somit zuletzt am Markt 156,42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

06.02.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Santander Buy UBS AG
05.02.26 Santander Halten DZ BANK
04.02.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 10,75 1,24% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

