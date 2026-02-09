Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Santander-Anlage
|
09.02.2026 10:04:28
EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen
Santander-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,14 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Santander-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 186,875 Santander-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.02.2026 auf 10,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 972,09 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 239,72 Prozent gesteigert.
Santander war somit zuletzt am Markt 156,42 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|06.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,75
|1,24%