Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Santander-Investmentbeispiel
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13.07.2026 10:04:05
EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santander-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 13.07.2023 wurde die Santander-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Santander-Anteile betrug an diesem Tag 3,49 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28,649 Santander-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.07.2026 347,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,14 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +247,74 Prozent.
Insgesamt war Santander zuletzt 178,16 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com