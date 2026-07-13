EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santander-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Santander-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.07.2023 wurde die Santander-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Santander-Anteile betrug an diesem Tag 3,49 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28,649 Santander-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.07.2026 347,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,14 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +247,74 Prozent.

Insgesamt war Santander zuletzt 178,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at