Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Rentable Santander-Investition?
|
11.05.2026 10:04:47
EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santander-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Santander-Aktie statt. Der Schlusskurs des Santander-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6,65 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 15,031 Santander-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 10,47 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,31 Prozent vermehrt.
Am Markt war Santander jüngst 153,62 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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