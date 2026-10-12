Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Profitable Santander-Investition?
|
12.10.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santander von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Santander-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,38 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 295,552 Santander-Aktien. Die gehaltenen Santander-Aktien wären am 09.10.2026 3 552,53 EUR wert, da der Schlussstand 12,02 EUR betrug. Mit einer Performance von +255,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Santander eine Börsenbewertung in Höhe von 174,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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