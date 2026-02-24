EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Schneider Electric-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Schneider Electric-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Schneider Electric-Anteile betrug an diesem Tag 149,00 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,711 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.02.2026 auf 259,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 743,29 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74,33 Prozent angezogen.

Am Markt war Schneider Electric jüngst 146,26 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

