EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Schneider Electric eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Schneider Electric-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Schneider Electric-Aktie betrug an diesem Tag 130,72 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,765 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 180,77 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Papiers am 29.12.2025 auf 236,30 EUR belief. Damit wäre die Investition 80,77 Prozent mehr wert.

Schneider Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 132,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at