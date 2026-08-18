EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schneider Electric-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 155,10 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Schneider Electric-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64,475 Schneider Electric-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Schneider Electric-Papiers auf 308,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 906,51 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +99,07 Prozent.

Schneider Electric wurde am Markt mit 172,75 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at