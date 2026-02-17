EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr abgeworfen

Schneider Electric Aktie

Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

Rentables Schneider Electric-Investment? 17.02.2026 10:11:40

Vor Jahren in Schneider Electric-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Schneider Electric-Anteile bei 245,95 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,407 Schneider Electric-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 257,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 104,49 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,49 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Schneider Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 148,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

09.02.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Schneider Electric Buy UBS AG
15.01.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
13.01.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
