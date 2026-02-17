Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
17.02.2026 10:11:40
EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Schneider Electric-Anteile bei 245,95 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,407 Schneider Electric-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 257,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 104,49 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,49 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Schneider Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 148,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|09.02.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
