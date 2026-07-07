EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Schneider Electric-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 223,95 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 44,653 Schneider Electric-Aktien. Die gehaltenen Schneider Electric-Anteile wären am 06.07.2026 12 429,11 EUR wert, da der Schlussstand 278,35 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,29 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Schneider Electric eine Marktkapitalisierung von 157,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at