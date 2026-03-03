EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Schneider Electric-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 125,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 79,713 Schneider Electric-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 02.03.2026 auf 267,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 343,16 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 113,43 Prozent vermehrt.

Schneider Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 150,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at