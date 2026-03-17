EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Schneider Electric-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Schneider Electric-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 230,85 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,332 Schneider Electric-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.03.2026 auf 248,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 077,97 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7,80 Prozent.

Schneider Electric wurde am Markt mit 139,91 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at