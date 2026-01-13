EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schneider Electric-Investment verdienen können.

Am 13.01.2016 wurden Schneider Electric-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 49,09 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,373 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Schneider Electric-Aktie auf 236,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 824,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 382,43 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Schneider Electric einen Börsenwert von 132,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at