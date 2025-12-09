EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Schneider Electric Aktie
Schneider Electric-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 114,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Schneider Electric-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,873 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Schneider Electric-Aktie auf 237,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 207,51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 107,51 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Schneider Electric einen Börsenwert von 132,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images